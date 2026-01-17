Con el inicio de la temporada estival, las autoridades chilenas endurecieron los controles y sanciones contra quienes arrojen colillas de cigarrillos en espacios públicos, como playas, ríos, lagos y calles. La normativa alcanza tanto a residentes como a turistas, por lo que los viajeros argentinos deberán extremar precauciones durante sus vacaciones.

La medida surge tras una reciente modificación a la ley antitabaco, que ahora incorpora un fuerte enfoque ambiental. El objetivo es reducir la contaminación generada por los filtros de cigarrillos, uno de los residuos más comunes y dañinos en entornos naturales muy concurridos durante el verano.

Según la legislación vigente, tirar colillas puede ser sancionado con multas de entre 1 y 4 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Al valor actual, esto representa montos que van desde 65 mil hasta más de 260 mil pesos chilenos, lo que equivale a cerca de 450 mil pesos argentinos por una sola infracción.

Además de la sanción económica, la Justicia chilena puede ofrecer una pena alternativa: trabajos comunitarios, que consisten en tareas de limpieza en playas, ríos o lagos. Esta opción busca generar conciencia ambiental y solo se aplica si el infractor acepta cumplirla.

La fiscalización estará a cargo de múltiples organismos, incluidos controles municipales, sanitarios y fuerzas de seguridad como la policía marítima, fluvial y lacustre. Incluso cualquier ciudadano puede denunciar a quien incumpla la norma, lo que amplía los mecanismos de control en zonas turísticas.

Desde las autoridades recomiendan a quienes viajen a Chile este verano respetar la normativa vigente no solo para evitar multas, sino también para contribuir al cuidado del ambiente. Una simple acción, como desechar correctamente una colilla, puede marcar la diferencia en la preservación de los espacios naturales.