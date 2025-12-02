Un grave accidente ocurrido en la madrugada del sábado en calle Abraham Tapia, cerca del Callejón Coria, en Rawson, dejó a tres hermanos gravemente heridos y a una familia atravesando una difícil situación económica. Aunque ninguno perdió la vida, las lesiones fueron severas y los tiempos de recuperación serán largos.

De los involucrados, Emanuel fue el único que recibió el alta y continúa la recuperación en su casa. Sus hermanos Matías y Miguel permanecen internados: el primero fue operado de la pelvis y evoluciona, mientras que el segundo es el más delicado, con una fractura de pierna y múltiples traumatismos. Por su parte, Mariano también sigue hospitalizado a la espera de estudios. “Este lunes 1, a las 4:30 de la tarde, le hicieron una tomografía para ver si necesita ser operado de la cadera. Todavía no tenemos los resultados; seguramente estarán mañana”, contó su hermana, Flavia Sosa, a DIARIO HUARPE.

La situación de Miguel es igualmente compleja. “Miguel todavía está en terapia, pero está bien. Como no hay cama en Traumatología, todavía sigue ahí”, explicó. La familia señaló que los hermanos pertenecen a hogares humildes y eran el único sustento económico de sus casas. Se dedican a changas y tienen hijos pequeños a cargo: “Miguel tiene cuatro, Mariano cinco y Emanuel dos”, detalló Flavia.

Pese a haber sido dado de alta, Emanuel aún no puede trabajar. Entre traslados, cuidados y la presencia constante en el hospital, los gastos se acumulan mientras los ingresos son nulos. “La gente nos está ayudando con dinero por el tema de la familia, por el traslado, porque quedan los chicos en la casa cuidados por los abuelos. Mis cuñadas vienen al hospital y Miguel recibe visitas de su esposa cuando puede, pero ella también cuida a su niño de 13 años involucrado en el accidente”, relató la hermana.

Los médicos anticiparon que los tiempos de rehabilitación serán largos. “Seguramente serán meses. Al ser de la cadera, puede llevar de tres a cuatro meses”, explicó sobre el caso de Mariano. Para Miguel y Matías, los plazos también dependerán de evoluciones y posibles nuevas intervenciones.

Ante el panorama, la familia inició una campaña solidaria para quienes puedan colaborar. Las donaciones se reciben en el alias: Carososa.25 (cuenta de Flavia Carolina Sosa) y realizar aportes o consultas al 2645158333.