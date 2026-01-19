Un festejo de quince en la ciudad chaqueña de Villa Ángela terminó en tragedia cuando un joven de 24 años fue asesinado durante una pelea que involucró a personas ajenas a la celebración.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Alvear al 540, donde invitados y desconocidos comenzaron a discutir. La situación escaló en violencia, y la víctima, identificada como Jorge Acevedo, recibió una puñalada en el pecho que le provocó la muerte minutos después de ser trasladado al hospital local por sus familiares, según confirmó el medio El Norte.

La Policía encontró en la escena un cuchillo y una escopeta tipo tumbera, elementos que fueron secuestrados como evidencia.

La Fiscalía Nº3, a cargo de Sergio Ríos, tomó intervención de la causa y dispuso las primeras pericias. A partir de los testimonios y evidencias, se identificó a Milagros Cardozo, de 20 años, como la principal sospechosa del homicidio. Tras emitirse una orden de captura, la joven se presentó voluntariamente en la Comisaría Primera, acompañada de su abogado, y quedó detenida formalmente.

El fiscal Ríos ordenó además el secuestro de la ropa utilizada por la acusada durante el cumpleaños, que podría aportar evidencia clave en la investigación. La causa continúa en investigación para determinar la mecánica del hecho y la participación de terceros.