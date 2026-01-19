El pasado 18 de enero, alrededor de las 13 horas, se produjo un trágico siniestro vial en el departamento de Rawson, específicamente en la intersección de las calles Florida y Tahona. La víctima, identificada como Eloy Alberto Villafañe, de 48 años, conducía una motocicleta Motomel RX 150 cc al momento del incidente.

Dentro de las actuaciones policiales, se recabaron testimonios del círculo familiar del fallecido. Su hijo informó a las autoridades que su padre había compartido bebidas alcohólicas con amigos durante la noche hasta la madrugada, retirándose él del lugar mientras Villafañe permaneció un rato más.

De acuerdo con el informe de la UFI – Delitos Especiales, el hombre se desplazaba por calle Florida con sentido este-oeste. Al alcanzar la curva que empalma con calle Tahona, perdió el control de su moto e impactó contra un árbol situado en el costado oeste de la calzada, lo que le ocasionó la muerte de manera inmediata.

Las pericias iniciales determinaron que no existió intervención de terceros, ya que no se detectaron frenadas ni señales de otros vehículos que pudieran haber participado en el siniestro,. La primera autoridad en arribar al sitio fue la Oficial Ayudante Florencia Galdeano, perteneciente a la Comisaría 36°, mientras que la investigación judicial es llevada adelante por los doctores Francisco Nicolía y Agostina Ventimiglia.