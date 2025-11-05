Un hecho de alto impacto político y social se registró en la Ciudad de México este martes, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso durante un recorrido en el Centro Histórico. El episodio, captado por las cámaras y viralizado en redes sociales, terminó con la detención del responsable, identificado como Uriel Rivera, por parte de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El incidente ocurrió cuando la mandataria se dirigía hacia un acto oficial en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras saludaba a ciudadanos frente al Palacio Nacional, un hombre se aproximó, la abrazó e intentó besarla sin su consentimiento. En ese momento, miembros de su equipo de seguridad intervinieron para separar al individuo, quien fue retirado del lugar tras insistir en acercarse nuevamente.

El video, difundido por el periodista Carlos Jiménez, muestra a la presidenta intentando mantener la calma mientras su personal de seguridad la protegía. Horas más tarde, el propio comunicador informó que el agresor fue detenido en la zona centro de la capital mexicana.

La situación generó una ola de indignación en redes sociales y en el ámbito político. Diversos sectores, entre ellos legisladores y colectivos feministas, exigieron sanciones ejemplares y destacaron que el acoso sexual es un delito tipificado en el Código Penal Federal.

El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, expresó preocupación por la seguridad de la mandataria y pidió reforzar las medidas de protección: “No debe haber exceso de confianza. Las condiciones no están para eso. Basta un hombre desequilibrado para ponerla en riesgo”, señaló.

Según el Código Penal de la Ciudad de México, el acoso con contacto físico no consentido puede ser penado con uno a tres años de prisión y multas de hasta 200 días. En tanto, si el hecho es considerado abuso sexual agravado, la pena podría ascender a diez años de cárcel.

El caso, que generó fuerte repercusión en la opinión pública, se encuentra bajo investigación judicial mientras la presidenta retomó su agenda oficial con normalidad, sin realizar declaraciones sobre el hecho.