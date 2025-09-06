Franco Colapinto completó una destacada actuación en la tercera práctica libre del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza, ubicándose 14° con un tiempo de 1:20.034, lo que lo convirtió en el piloto más rápido del equipo Alpine hasta el momento del fin de semana.

El argentino superó por 0.213 segundos a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien finalizó 18° con un tiempo de 1:20.247. Colapinto quedó a tan solo 0.703 segundos del mejor registro de la sesión, marcado por Lando Norris (McLaren) con 1:19.331. Detrás del británico se ubicaron Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren), lo que anticipa una clasificación muy ajustada: menos de un segundo separó al primero del último.

La sesión sirvió como antesala para la clasificación, que se disputará este sábado 6 de septiembre a las 11 (hora de Argentina) / 16:00 (hora local en Italia). Allí, Colapinto intentará consolidar su buen rendimiento y pelear por una posición favorable para la carrera principal del domingo.

Agenda del fin de semana para Colapinto:

Sábado 8 de septiembre:

Clasificación: 11:00 (ARG) / 16:00 (ITA)

Domingo 9 de septiembre:

Carrera principal (53 vueltas): 10:00 (ARG) / 15:00 (ITA)

Dónde ver el GP de Italia:

Disney+