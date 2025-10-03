El escándalo se desató en las redes sociales y la televisión luego de que Fede Bal fuera filmado a los besos con una periodista. Tras la circulación de las imágenes con la cronista de Los Profesionales de Siempre, el tema salpicó a Evelyn Botto, con quien se había vinculado amorosamente al actor. La periodista que fue vista a los besos con Bal fue identificada como Juli Roque.

En diálogo con el cronista de Sálvese Quién Pueda (SQP), la streamer comenzó con una broma sobre su estado tras el escándalo: “Yo ahora estoy sufriendo una depresión galopante, es mi último día de trabajo”.

Luego, Botto fue contundente al definir la naturaleza de su relación con Bal: “Yo lo único que hice fue cog... con él”. Aclaró que su único vínculo con el actor era sexual: "mi único vìnculo es ese", y que ella "no puedo dar respuestas por sus decisiones".

Botto detalló que su interés en sus encuentros con Bal era el plan completo: “Hicimos una salida al teatro porque me calentaba hacer esa salida al teatro. No sé, el plan teatro, comida y después la cópula me parecía interesantísimo”.

Evelyn Botto también se refirió al aspecto mediático de su relación, expresando su frustración porque la gente la conozca por este tipo de situaciones: “A mí lo que me mata es que me siga conociendo gente por esto, para mí es terrible”. Además, afirmó que "No me puedo hacer cargo de que me vengan a buscar a mí por cosas que hace él", y que eso es lo que ella no quiere que pase.

Finalmente, Botto remató con humor, pero dejando una puerta abierta para el futuro: “Dejen cog... a la gente“. Y cerró la posibilidad de futuras intimidades con una condición: “si en algún momento, como siempre, si hay tiempo y tenemos ganas, seguiremos cogiend...”. No obstante, pidió que, si la van a buscar, no lleguen "con la cámara prendida”.