Tras las lluvias intensas: el Ministerio de Familia reporta que no hay evacuados en la provincia

Luego de las intensas precipitaciones que generaron una alerta naranja en cinco departamentos de la provincia, el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia emitió un primer balance oficial indicando que, hasta el momento, no se han registrado evacuados ni requerimientos de asistencia humanitaria de emergencia a causa de las lluvias y tormentas.

A través de un comunicado, la cartera a cargo de la respuesta social destacó que, pese a la severidad del fenómeno climático, la situación no ha escalado a una emergencia humanitaria que requiera desplazamientos masivos. Sin embargo, el reporte oficial sí confirmó uno de los daños más comunes ante lluvias intensas: se han registrado filtraciones en techos de diversas viviendas afectadas por las precipitaciones.

Monitoreo activo y respuesta técnica en terreno

Ante la continuidad del evento climático, el Ministerio informó que los equipos técnicos seguirán monitoreando la situación en coordinación con los municipios de los departamentos bajo alerta –25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil–. El objetivo es responder de manera inmediata en aquellos casos que lo necesiten, evaluando daños estructurales menores, como las filtraciones, y estando preparados para actuar si las condiciones empeoran.

Esta estructura de respuesta, que ya estaba alerta por las suspensiones preventivas de las colonias de verano, mantiene un canal de comunicación activo con las comunidades para recibir reportes y organizar asistencia específica.

El balance se conoce en el marco de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, que advertía sobre tormentas severas con posible granizo, actividad eléctrica intensa y ráfagas de viento de hasta 90 km/h para los cinco departamentos mencionados. Si bien el nivel de alerta anticipaba fenómenos peligrosos con capacidad de daño, la primera evaluación oficial sugiere que, en esta etapa, el impacto se ha limitado mayormente a inconvenientes y daños materiales moderados, como las filtraciones, sin afectar la integridad física de las personas de manera masiva.