Maxi López "adelantó" el nacimiento de su hijo y le llovieron las críticas

El regreso de Maxi López a la Argentina para retomar las grabaciones de MasterChef Celebrity y participar en el streaming de Olga estuvo marcado por una sorpresiva revelación sobre el nacimiento de su hijo Lando. Aunque su pareja, Daniela Christiansson, deseaba un parto natural, el exfutbolista admitió haber solicitado la intervención médica para asegurar su retorno al país el 5 de enero.

El niño nació finalmente el 31 de diciembre, luego de que se descartara la fecha inicialmente programada para mediados de mes. Según detalló el propio López en televisión, la demora en el proceso lo llevó a tomar una decisión drástica para cumplir con sus compromisos profesionales.

Al hablar de su reciente paternidad, el deportista declaró: “Me vine con el corazón lleno, que eso era lo que necesitaba, pasar un poquitito de tiempo allá con mi nena, con mi señora. Y bueno, Landito también, que nació el 31 de diciembre. Hasta el último día, me tuvo, 9:22 de la mañana”.

Explicando el cambio de planes, agregó: “Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: ‘Cambió todo, no es más programado, es natural’”. No obstante, ante la falta de avances, confesó su pedido al profesional de salud: “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”.

López reconoció que no pudo respetar el deseo de Christiansson: “No aguanté”. Finalmente, concluyó sobre la experiencia: “Salió todo bien, perfecto, después de dos días ya estábamos en casa, pude disfrutar bien de todo, me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero qué va a ser…”.