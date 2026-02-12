Las pruebas de pretemporada de la Fórmula 1 en Bahréin continuaron con su segunda jornada sin la presencia de Franco Colapinto en pista. El piloto argentino de Alpine no formó parte del programa del equipo para ese día y siguió la actividad desde el box, mientras la escudería avanzó con su planificación técnica en el circuito de Sakhir.

La ausencia no estuvo vinculada a una nueva falla del monoplaza, sino al cronograma interno que Alpine había definido de antemano. Tras el primer día de ensayos, en el que el argentino sufrió un inconveniente mecánico que limitó su trabajo, el equipo reorganizó la actividad y dispuso que otros pilotos tomen la pista durante la segunda jornada.

Colapinto había girado el día anterior con el nuevo A526, aunque un problema de motor en el turno matutino redujo su tiempo en pista y obligó a interrumpir el programa previsto. Aun así, pudo completar vueltas y sumar kilómetros de adaptación en su estreno con el auto de 2026.

En ese primer contacto en Bahréin, el piloto de 22 años completó 28 vueltas y recorrió 151 kilómetros, con un mejor registro de 1:40.330, en una jornada marcada por el aprendizaje y la puesta a punto del nuevo monoplaza. El objetivo principal del equipo en esta etapa es recolectar datos y ajustar configuraciones antes del inicio del campeonato.

El plan de Alpine prevé que Colapinto vuelva a subirse al auto en las próximas tandas de ensayos. Las pruebas en Bahréin forman parte de la preparación final antes del comienzo de la temporada 2026 de Fórmula 1, que tendrá su primera carrera en marzo con el Gran Premio de Australia.