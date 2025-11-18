Cami Mayan se emocionó profundamente al recordar sus días viviendo en Inglaterra junto a Alexis Mac Allister. La influencer, que forma parte del ciclo Patria y Familia de Luzu TV, se conmovió al ver un fragmento de su antiguo canal de YouTube. Esas escenas, que incluían momentos sencillos como cocinar fideos para una sola persona, representaban para ella el peso de todo lo que había contenido y guardado para sí misma.

Mayan confesó que nunca había vuelto a ver esos videos. La joven admitió haber llorado al verlos, experimentando un sentimiento de "cringe" real, y reconoció que en ese registro era "otra persona". La influencer comentó que se quiere "abrazar en ese momento" al recordar todo lo que guardaba para sí.

La ciudad inglesa, la distancia, el idioma, el clima y la rutina de estar en una casa ajena le impusieron una soledad inesperada. Para Cami, "era horrible" vivir allí sin hacer nada para su propia vida, lo cual no era su fin. Por ello, decidió comenzar a hacer videos en YouTube, aunque fuesen algo "muy chiquito" o un "vlog de mier...". A pesar de la "vergüenza tremenda" que sentía, buscaba hacer algo "para mí". La influencer señaló que sentía que hablaba bajo, "como pidiendo permiso". Explicó que cuando se tiene esa energía, a uno "no te va bien, porque no estás en el lugar que querés estar".

Mayan relató que inicialmente le costó mucho decidir irse a vivir al exterior, ya que tuvo que dejar su trabajo, su equipo y la facultad a la mitad de su carrera. Aseguró que su vida en Inglaterra era muy difícil porque cambiaba según lo que hacía su pareja, en referencia al futbolista.

La separación fue "en persona", y Cami se definió como "dejada básicamente". La ruptura ocurrió cuando Mac Allister estaba en Argentina de vacaciones, cerca de fin de año. Ante la necesidad de Mac Allister de volver a reincorporarse a su equipo, él le preguntó si buscaría sus cosas o se las mandaría. Cami le contestó que necesitaba ir, ya que era "mi casa" y debía "procesar lo que estaba sucediendo". Viajó a buscar sus pertenencias, estuvo un mes, y vivieron juntos en la misma casa durante ese periodo. Aunque ella cocinaba y comían juntos a veces, se sentía sola.

El golpe final llegó un mes después de la separación. Cami se enteró de que había sido reemplazada por su amiga Ailén Cova. La influencer reveló que solo una semana después de dejar su casa en Brighton, le informaron que "había una persona en mi casa que no era yo ¡con mi perro!".