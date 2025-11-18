La fuerte pelea a gritos entre el Chino Leunis y Germán Martitegui: "Estoy recaliente"

La polémica se instaló en MasterChef Celebrity (Telefe), en la cuarta temporada argentina, durante la emisión del lunes 17 de noviembre de 2025. El conflicto principal se centró en el cruce entre el animador Chino Leunis y el chef Germán Martitegui por el plato que preparó el conductor.

La consigna del desafío culinario había sido replicar un saltimbocca a la romana con alcauciles, receta compartida por Donato de Santis. Sin embargo, Donato omitió revelar el aspecto final de su preparación hasta que los participantes concluyeron la prueba. La versión de Leunis, visiblemente diferente a la de Donato, fue el blanco de las críticas, especialmente por la forma en que cortó la carne.

Leunis decidió nombrar a su plato "tatami", un guiño a la forma cuadrada con la que cortó la carne. Martitegui señaló que el nombre de la preparación "lo condiciona en la medida que define la forma que cortás la carne".

El animador se molestó con la observación y le manifestó su malestar al jurado, increpándolo con firmeza: “No es justo que me hagas una observación de un plato que no vimos, no es justo, lo digo con respeto”. Leunis también expresó su enojo marcando que "El plato original yo no lo vi nunca".

Ante la tensión, Wanda Nara intervino, intentando apaciguar la situación, considerando que ambos defendían posturas similares respecto al corte de la carne, aunque con términos distintos.

La sesión concluyó, pero Martitegui resumió su postura: “Es cierto que el emplatado era libre. Pero uno puede utilizar esa libertad bien o mal. En este caso, tu perfeccionismo conspiró contra un plato tradicional”. Leunis inquirió la razón de esta conspiración, y Martitegui explicó que, en un restaurante, se busca mantener la menor cantidad de desperdicio, y al cortar algo cuadrado se está "tirando la mitad de la carne”. El conductor discrepó, mencionando que también se desperdicia mucho del alcaucil. Germán concluyó que lo que es "comible, tratamos de cuidarlo". Posteriormente, en una entrevista, Leunis reconoció su fastidio exclamando, rotundo: “Estoy recaliente”.

Este no fue el único momento de tensión para Leunis en la competencia. Días antes, se había desarrollado una inesperada discusión entre Chino Leunis y Eugenia Tobal. El chispazo ocurrió cuando los participantes elegían sus estaciones de trabajo y la actriz ocupó la estación que el conductor consideraba su “cábala”.

Wanda Nara también intervino en este episodio, preguntando si existía algún problema. Tobal negó el conflicto al principio, pero luego admitió que le había ofrecido al Chino cambiarse al lugar de su cábala, lo cual él rechazó. Leunis fue "categórico", respondiendo que estaba bien y que lo daría todo en la estación que le tocó. Él explicó su incomodidad ante los cambios repentinos: “Soy un tipo muy estructurado y una vez que yo aterrizo en un lugar, que me saquen y porque ella había tirado un osito ahí…”, en alusión a que Tobal había marcado el sector con un juguete de su hija.