Pampita sorprendió al revelar varias condiciones que la acompañan desde siempre durante una charla distendida en el ciclo de OLGA, Sería Increíble. Con naturalidad, la animadora enumeró: "Soy disléxica, tengo déficit atencional y, aparte, soy daltónica". Esta revelación generó la reacción inmediata de Nati Jota, una de las conductoras del programa.

Pampita explicó cómo estos trastornos y su condición visual influyeron en su vida, tanto escolar como profesional. En cuanto al daltonismo, admitió que se confunde seguido y que "hay muchos colores que me confundo". Incluso, marcó que a veces le cuesta distinguir entre el tono celeste y verde.

Esta dificultad visual se traduce en confusiones diarias. Cuando le preguntaron si alguna vez se equivocó con un look por interpretar mal un color, Pampita respondió que "Mil veces". De hecho, adoptó una solución práctica en su vestidor: "Ahora tengo todo neutro en mi placard". Una anécdota que recordó fue sobre una compra para sus hijos, cuando les adquirió unas zapatillas carísimas en el exterior que para ella eran grises, pero cuando llegó le dijeron: "Mamá, son rosas".

Las condiciones también impactaron en su escolaridad, ya que nunca pudo jugar deportes como el básquet, el tenis, el pádel o el vóley. Pampita confesó que en educación física solía quedarse sentada realizando trabajos prácticos porque los deportes simplemente no eran una opción para ella.

En 2020, durante un móvil en su propio programa Pampita Online, la modelo había hablado sobre su diagnóstico de dislexia después de presentar accidentalmente al psicólogo Gabriel Rolón como “Daniel” Rolón. En esa ocasión, explicó que la dislexia es algo que le pasa desde siempre, y que le provoca leer todo al revés y escribir todo al revés. Detalló: "Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y, si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar".

Pampita remarcó que la dislexia es una condición hereditaria que también afecta a sus hijos. Explicó que este trastorno afecta la habilidad para leer, escribir y hablar con fluidez. La modelo ha promovido campañas de concientización, como la de la organización Disfam Argentina, señalando la importancia de detectarla temprano "para evitar dolores innecesarios por querer aprender". En una ocasión, animó a sus seguidores a sumarse a la causa "Unidos por la Dislexia", usando algo azul o turquesa, colores representativos de la campaña. Aunque este trastorno tiene tratamiento y ejercicios para ayudar un poco, Pampita logró desarrollar una carrera exitosa a pesar de las dificultades.