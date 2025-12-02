La inflación de noviembre se ubicó entre 2,1% y 2,5%, según las principales consultoras económicas, lo que confirmaría un tercer mes consecutivo por encima del 2% y una nueva aceleración del índice de precios. El dato oficial será publicado por el Indec el próximo 11 de diciembre, pero los relevamientos privados ya anticipan un escenario de presión inflacionaria moderada pero persistente.

Las estimaciones más altas correspondieron a Equilibra y EcoGo, que calcularon un incremento del 2,5% en el IPC nacional. En tanto, C&T midió un 2,4% en el GBA, mientras que la Fundación Libertad y Progreso ubicó la suba en torno al 2,3% y Orlando Ferreres estimó un alza del 2,1%. En todos los casos, el rubro Alimentos, impulsado por el fuerte aumento de las carnes, fue uno de los principales motores del movimiento del mes.

Los informes privados coinciden en que Alimentos y bebidas, Transporte y comunicaciones y Salud encabezaron las subas, con variaciones de entre 2,5% y 3,1%. En el caso de los bienes regulados, las consultoras marcaron alzas superiores al promedio debido a ajustes en naftas, tarifas de electricidad y gas, y transporte público, especialmente en colectivos nacionales que no registraban incrementos desde agosto.

El precio de la carne vacuna registró subas de entre 4,5% y casi 6% según el corte, lo que traccionó con fuerza al rubro de alimentos consumidos en el hogar. La caída del 12% en verduras permitió moderar el índice general, aunque no logró compensar el impulso de la proteína animal. En indumentaria también se registró un aumento relevante, cercano al 5%.

De acuerdo con las consultoras, la estabilidad cambiaria ayudó a atenuar el traslado a precios tras la incertidumbre electoral de octubre. Sin embargo, la decisión del equipo económico de avanzar con el recorte de subsidios podría generar nuevos incrementos estacionales en diciembre, mes para el cual el mercado espera una inflación nuevamente cercana al 2%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyectó un cierre del año también en torno al 2%, mientras que algunos analistas estiman que recién en 2026 podría retomarse un proceso sostenido de desinflación.