Una noche que prometía diversión terminó en un verdadero escándalo en una casa del barrio Ejército Argentino, en Santiago del Estero, cuando tres hombres contrataron a una trabajadora sexual y luego admitieron que no tenían dinero para pagar el servicio acordado.

El episodio ocurrió pasada la medianoche, cuando un hombre de alrededor de 30 años recibió en su domicilio a la mujer, oriunda del barrio Reconquista. El encuentro había sido pactado previamente y se desarrollaba con normalidad hasta que el anfitrión decidió sumar a dos amigos a la velada.

En un primer momento, la trabajadora sexual se negó a aceptar la presencia de los otros hombres. Sin embargo, ante la insistencia y la promesa de una retribución mayor, accedió a continuar con el encuentro.

La situación se desbordó poco después. Tras algunos minutos, los tres hombres confesaron que no contaban con dinero para cumplir con el pago acordado. Ante esto, la mujer reaccionó con enojo, comenzó a insultarlos y se negó a retirarse del lugar sin cobrar por su trabajo.

Los gritos alertaron a un vecino, quien dio aviso a la Policía. Al llegar los efectivos, varios habitantes del barrio ya observaban la escena. La puerta fue abierta por los padres del joven, ambos mayores de 80 años, quienes quedaron expuestos a una situación tan incómoda como inesperada.

Mientras la mujer exigía su pago y los uniformados intentaban mediar, los ancianos se retiraron a una habitación y reunieron sus ahorros. Finalmente lograron juntar $20.000, suma que entregaron para poner fin al conflicto.

Con el dinero en mano, la trabajadora sexual se retiró del lugar acompañada por personal policial. De esta manera, una noche privada terminó convertida en una pesadilla familiar, marcada por la vergüenza y la intervención de las autoridades.