El avance de la inteligencia artificial dejó de ser una promesa lejana y se transformó en un desafío concreto para el mercado laboral. Un informe de OpenAI identificó 44 profesiones en Estados Unidos con alto riesgo de ser reemplazadas por sistemas de IA avanzados, destacando que sectores como comercio minorista y mayorista ya presentan tasas de reemplazo superiores al 50% en tareas clave.

La investigación, publicada el 6 de octubre de 2025, se basó en la metodología GDPval, que comparó de forma ciega el desempeño de modelos de IA frente a profesionales humanos en tareas de nueve sectores económicos. Expertos humanos evaluaron los resultados sin saber cuál correspondía a la IA o al trabajador, seleccionando la opción superior. Entre los modelos evaluados, Claude Opus 4.1 superó a los humanos en 47,6% de las pruebas, mientras que GPT5-high alcanzó un 38,8%.

El comercio minorista encabeza la lista de los más afectados, con chatbots que superan a los profesionales en un 56% de las tareas, seguido por comercio mayorista (53%) y empleos en el sector público, como oficiales de cumplimiento y trabajadores sociales (52%). Dentro de las ocupaciones más vulnerables se encuentran empleados de mostrador y alquiler (81%), gerentes de ventas (79%) y encargados de envíos y recepción (76%). Incluso profesiones consideradas eminentemente humanas, como detectives privados, muestran un riesgo significativo (70%).

El informe también destaca que no todas las profesiones enfrentan la misma amenaza. Sectores de información, como directores, productores y periodistas, presentan la menor vulnerabilidad, con un máximo del 39% de reemplazo. Algunas ocupaciones técnicas, como ingenieros industriales, apenas son superadas por sistemas automatizados. OpenAI subraya que, aunque los modelos actuales se acercan al desempeño de los expertos, la automatización total enfrenta límites por la complejidad de muchas profesiones.

Entre las tareas en las que la IA demostró rendimiento superior se incluyen evaluación de imágenes médicas, creación de modelos 3D o gestión de inventarios. La lista completa de las 44 profesiones más expuestas muestra desde empleados de mostrador y gerentes de ventas hasta contadores, farmacéuticos y editores de cine, con tasas de reemplazo que van del 81% al 17%.

A pesar de estas proyecciones, OpenAI aclara que el objetivo no es prever pérdidas inmediatas de empleo, sino destacar el potencial de la IA como herramienta para mejorar productividad y calidad del trabajo, fomentando la colaboración entre humanos y máquinas como vía de transformación laboral.