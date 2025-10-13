El mundo del espectáculo latinoamericano se encuentra de luto tras el brutal asesinato de Fede Dorcaz, el joven cantante y modelo argentino de 29 años, en Ciudad de México. La noticia, ocurrida el pasado viernes, generó una ola de conmoción y profunda tristeza, especialmente en su círculo más íntimo.

La más afectada por la tragedia es su pareja, la reconocida influencer venezolana Mariana Ávila, quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje desgarrador despidiendo al hombre que amaba.

“No quiero estar un día más sin ti, nenito, estoy esperando tu mensaje de buenas noches. Amor, por favor, vuelve, sabes que nunca fui tan fuerte sin ti a mi lado”, escribió Ávila en su cuenta de X (antes Twitter), dejando en evidencia el profundo dolor que atraviesa. En otra emotiva publicación, la joven había expresado: “Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo. Te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”.

Según los primeros informes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el artista, conocido cariñosamente como "El Príncipe", fue interceptado por dos hombres armados en motocicleta y recibió al menos tres disparos, muriéndo en el acto. Dorcaz se encontraba en México impulsando su carrera musical, la cual lo había llevado a presentarse en grandes escenarios y a los recientes Premios Juventud 2025.

La historia de amor entre Mariana y Fede había capturado la atención de sus seguidores desde que comenzaron a salir en enero de 2024. Ambos vivían juntos en Ciudad de México y, según trascendió, estaban a punto de debutar en la séptima temporada del reality “Las Estrellas Bailan en Hoy”. “Amaste a México con todo tu ser, así como todos los que te conocimos te amamos a ti”, concluyó Mariana en otra de sus publicaciones, mientras el espectáculo exige justicia por el crimen del artista.