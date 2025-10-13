San Juan vivirá una noche de anime y K-pop en el Conte Grand

El Centro Cultural Amadeo Conte Grand albergará el próximo viernes 17 de octubre “Tokyo No Yoru”, un encuentro dirigido a los aficionados de la cultura japonesa y coreana, en especial del anime y el K-pop. La actividad, que se desarrollará de 18.00 a 23.00 horas, ofrecerá entrada libre y gratuita, con el objetivo de facilitar el acceso a todos los interesados.

El evento contará con más de 20 stands de emprendedores locales, que exhibirán productos relacionados con el anime, el K-pop, los videojuegos y otras expresiones de la cultura pop asiática. La programación incluye diversas actividades recreativas, culminando con una fiesta temática en las dos horas finales de la jornada.

Esta iniciativa, organizada de forma independiente, busca promover el talento local y fomentar la diversidad cultural en la provincia. Según los organizadores, el evento pretende crear un espacio de encuentro para los jóvenes sanjuaninos, ofreciendo una inmersión en aspectos representativos de la cultura contemporánea asiática a través de entretenimiento y emprendimientos regionales.