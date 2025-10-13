Después de más de dos años de angustia, se conocieron las primeras imágenes de los tres argentinos liberados por el grupo terrorista Hamas. Se trata de los hermanos Ariel y David Cunio, y de Eitan Horn, quienes fueron secuestrados el 7 de octubre de 2023, durante el brutal ataque a Israel que dio inicio al conflicto.

Ariel Cunio (Foto: X/@ItayBlumental - FDI).

La liberación se concretó tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamas, impulsado por Estados Unidos y Donald Trump, que permitió el regreso de 20 rehenes israelíes que permanecían en cautiverio en la Franja de Gaza. Antes de reencontrarse con sus familias, los liberados fueron recibidos por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en las instalaciones militares de Reim, donde recibieron atención médica y contención psicológica.

Las imágenes difundidas muestran a los tres argentinos momentos después de ser liberados, visiblemente emocionados y exhaustos, tras 738 días de cautiverio. Horas antes de la entrega, Hamas había permitido que los rehenes mantuvieran una videollamada con sus familias, el primer contacto visual en meses.

David Cunio (Foto: X/@ItayBlumental - FDI).

Eitan Horn, uno de los liberados, había sido secuestrado junto a su hermano Iair, quien fue liberado en febrero de 2025. Este lunes 13 de octubre, finalmente pudo volver a abrazar a su familia. “Tras 738 largos y difíciles días de cautiverio en Hamás, Eitan regresa a casa. Ahora nuestra familia está completa”, expresó la familia Horn en un comunicado difundido tras el reencuentro.

“Hoy Iair, quien fue liberado en febrero, por fin puede respirar y sentirse verdaderamente libre. Nuestro Eitan cruzó la frontera y regresó a Israel tras más de dos años de infierno. Lo esperamos con abrazos y mucho cariño, y lo acompañaremos durante todo su proceso de recuperación”, continúa el texto.

Eitan Horn (Foto: X/@ItayBlumental - FDI).

Sin embargo, la familia también destacó que su alegría no es total mientras aún haya personas en manos de Hamas. “Nuestros corazones no están completos y nuestra lucha no ha terminado. Solo cuando regrese el último rehén podremos decir que cumplimos con nuestra misión y obligación moral. Hasta entonces, seguiremos luchando”.

El comunicado también incluyó un mensaje de gratitud a las fuerzas israelíes y a las comunidades que acompañaron a las familias de los rehenes: “Agradecemos a los soldados y fuerzas de seguridad de las FDI que arriesgaron sus vidas y cuerpos, y enviamos nuestras condolencias a las familias que perdieron a sus seres más preciados. Gracias al Foro de Familias de Rehenes y a la comunidad de Nir Oz por no dejarnos solos”.

La familia Horn reunida nuevamente David Cunio (Foto: X/@ItayBlumental - FDI).

El regreso de los tres argentinos marca un día histórico y profundamente emotivo tanto en Israel como en Argentina, donde sus familiares y amigos celebran el fin de una espera que duró más de dos años y que simboliza la esperanza de todo un país.