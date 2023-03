El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer en este miércoles el índice de desocupación a nivel nacional, que fue del 6,3%, y San Juan presentó un 2,9% de desocupación, lo que significó una merma del 0,1% respecto del trimestre anterior. En comparación con otras provincias de la región de Cuyo, San Luis cuenta con un 2,4% y Mendoza con un 4,3%.

En un marco complicado que vive el país y los vaivenes de la economía nacional, con una inflación acumulada en los últimos 12 meses que alcanzó el 102,5%, el Indec señaló que la desocupación disminuyó tanto en Argentina como en San Juan. La última medición del organismo nacional reveló que el desempleo en la provincia pasó del 3% al 2,9% del tercer al cuatro trimestre de 2022, situando a la misma por debajo de la media registrada a nivel nacional que fue de un 6,3%.

El mismo informe señala también que la tasa de empleo en San Juan pasó del 40,5% al 42,6%, aunque, un detalle que no pasó desapercibido fue el incremento entre aquellos ocupados demandantes de empleo, cuya cifra pasó de un 14,8% a un 16.6%. Esto representan a la franja de población que mantiene una fuente laboral, pero busca cambiar de trabajo con una mejora salarial o sumar otro empleo para aumentar sus ingresos, ya sea para cubrir necesidades básicas o porque buscan aumentar su calidad de vida.

En tanto, en la categoría de subocupación, es decir aquellas personas que no llegan a cubrir 35 horas semanales laborales, el índice mermó del 10,2% al 9,2%. Este porcentual se conforma por la subocupación demandante (personas que no llegan a cubrir las horas mínimas semanales, pero que buscan estar ocupadas o trabajar más tiempo), que pasó del 6,3 al 5,4%; y la subocupación no demandante, es decir los que no están en la búsqueda activa de otra ocupación), pasando del 3,9 al 3,8%.

Con estos datos proporcionados por el Indec, y según la muestra tomada para elaborar este informe, actualmente en San Juan hay 233.000 personas ocupadas laboralmente, 7.000 desocupados. Al respecto la ministra de Hacienda y Finanzas, Marisa López, expresó en rueda de prensa que: "es muy alentador el dato de que bajó la desocupación, de cómo aumentó la tasa empleo. Eso habla de como uno trata de contar con el equilibrio día a día y nuestro Gobernador de cumplir con los servicios esenciales del Estado y también en articular y generar condiciones para el desarrollo de la actividad privada, que es en definitiva, la que necesitamos que crezca en empleo genuino y producto bruto".

Respecto a los números correspondientes a Nación el desempleo cayó del 7% al 6,3% en relación con el tercer trimestre del 2022. También mejoró la tasa de empleo (creció de 43,6% a 44,6%) y creció la tasa de actividad (de 46,9% a 47,6%), indicador mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población.

Traspolando las estadísticas a la población total de la Argentina (no solo los principales aglomerados urbanos), se deduce que la población económicamente activa alcanzó la 21,6 millones de personas, lo que marcó un nuevo récord para el país (560.000 más que en el cuarto trimestre del 2021), mientras que el empleo ascendió a 20,3 millones de personas, unas 670.000 más que en el año anterior.

En tanto, la desocupación total a nivel nacional alcanza a 1.296.000 personas, lo que representa una baja de 110.000 personas en el período analizado.

La interanual marca una brecha mayor

El relevamiento oficial indicó una importante baja interanual, pasando del 5,2 % en el último trimestre de 2021 al 2,9 % del mismo periodo de 2022. En tanto la tasa de población económica activa disminuyó del 44,6% al 43,9% y la tasa de empleo aumentó del 42%,3 al 42,6% en comparación la cuarto trimestre del 2021.

Por otro lado, la ocupación demandante de empleo bajó del 24,7% al 16,6%, la subocupación del 13,4% al 9,2%, la subocupación demandante del 10,6% al 5,4% y finalmente la subocupación no demandante del aumentó del 2,8 al 3,8%.

Números prepandemia

En otro orden, los números del organismo oficial indicaron que San Juan mejorar los números del índice laboral, con un porcentual de desempleo del 3,5% en el cuarto trimestre del 2019.