El rugido de los motores volvió a sentirse en el desierto y el nombre de Franco Colapinto volvió a destacarse en la hoja de tiempos. En la jornada matutina del segundo día de pruebas en el Circuito Internacional de Baréin, el argentino cerró una sólida actuación al ubicarse en el 7° lugar entre los 11 pilotos que salieron a pista.

Al mando del A526 de Alpine F1 Team, el pilarense completó 54 vueltas y marcó un mejor registro de 1:35.506 con neumáticos blandos, mostrando constancia y buen ritmo en una sesión clave de pretemporada. El objetivo es claro: llegar en óptimas condiciones al debut oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que tendrá su primera cita en el Gran Premio de Australia del 6 al 8 de marzo.

Ritmo prometedor en el desierto

El miércoles, Colapinto había sido 9° en la tanda vespertina. Este jueves, en cambio, dio un paso adelante y dejó buenas sensaciones en el box francés. El trabajo fino en la puesta a punto y la adaptación al auto comienzan a dar resultados en Sakhir.

El más veloz de la mañana fue el campeón del mundo, Lando Norris, quien con su MCL40 registró un tiempo de 1:33.453. Detrás se ubicó Max Verstappen, a apenas +0.131, mientras que George Russell completó el podio provisional.

También giraron Alex Albon, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Liam Lawson, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, en una sesión que empezó a perfilar el mapa competitivo del “Gran Circo”.

Por la tarde, Colapinto volverá a salir a pista con la misión de seguir ajustando detalles y acortar distancias con las grandes escuderías. En Baréin, el sueño 2026 ya se acelera.