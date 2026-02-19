La postal fue distinta. Pasadas las primeras horas de la mañana, el habitual ir y venir de empleados públicos, gestores y ciudadanos en el Centro Cívico y el centro de San Juan mostró un ritmo más calmo que de costumbre. El paro convocado a nivel nacional por la CGT se sintió en la circulación, aunque puertas adentro algunos sectores mantuvieron la atención con normalidad.