El cosecretario de la CGT, Jorge Sola, destacó este jueves un acatamiento “importantísimo” al paro general que atraviesa al país y subrayó que la medida impactó especialmente en los grandes centros urbanos. Según el dirigente sindical, la huelga de hoy evidencia la unidad de las distintas actividades afiliadas a la central obrera, con especial relevancia de los gremios de transporte, que incluyeron colectivos, subtes, trenes, taxis, aeronavegantes, camioneros y trabajadores marítimos y fluviales.

Sola afirmó que la adhesión de los sindicatos del transporte es clave, tanto por su rol estratégico en la movilidad del país como por representar un apoyo a la postura de la CGT frente al proyecto de reforma laboral que hoy se debate en la Cámara de Diputados. “Es un apoyo y una unidad de concepción en el país”, enfatizó.

Publicidad

El líder sindical explicó que la medida de fuerza no responde a cuestiones ideológicas, sino a la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores frente a políticas que consideran perjudiciales para el empleo formal y el poder adquisitivo de las familias. Señaló además que en los últimos dos años la central obrera no recibió respuestas del Gobierno y que el paro es una herramienta para expresar la oposición a decisiones que afectan al tejido laboral y social.

En cuanto a la reforma laboral, Sola criticó duramente artículos que flexibilizan la jornada laboral, el banco de horas y la reducción de derechos en casos de enfermedad, y sostuvo que el proyecto refleja “la crueldad que tiene en la mirada hacia todos los trabajadores”. También cuestionó que no se contemple la modernización del trabajo con inclusión de plataformas, robótica e inteligencia artificial, dejando a los empleados como “engranajes desechables”.

Publicidad

El sindicalista advirtió además sobre la pérdida de empleo en el país, tomando como ejemplo el cierre de la fábrica de neumáticos Fate, que representa solo “la punta del iceberg” de 300 mil puestos formales perdidos. Para la CGT, este escenario refuerza la necesidad de expresar la oposición a políticas que consideran regresivas para los trabajadores y la economía social en general.