Un sismo de magnitud 4,9 se sintió este jueves pasadas las 8 de la mañana en Mar del Plata y localidades cercanas, generando sorpresa entre los vecinos de la zona. El epicentro fue registrado mar adentro, a 193 kilómetros al sudeste de la ciudad balnearia, con una profundidad de 9 km, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica.

Informe del Instituto Nacional de Prevención Sísmica sobre el sismo de 4,9 puntos en Mar del Plata. (Foto: Inpres)

El movimiento se percibió también en localidades cercanas como Miramar y Sierra de los Padres. Algunos vecinos publicaron en redes sociales que sintieron vibraciones en sus viviendas y edificios, sobre todo en pisos altos. Una usuaria comentó que “vibraba todo el piso” desde su departamento en un noveno piso cerca de la costa, mientras otro señaló que su casa se movió en las inmediaciones de Miramar.

Desde Inpres confirmaron que se trata de un sismo de intensidad débil, que puede ser percibido por personas en reposo y no genera daños estructurales. Además, descartaron de manera categórica la posibilidad de un tsunami, dado que el epicentro se encuentra mar adentro y la magnitud del evento es baja.

Las autoridades recuerdan que los temblores de este tipo, aunque poco frecuentes, son normales en la región y forman parte de la actividad sísmica del mar Argentino. La recomendación es mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad ante movimientos de tierra de mayor magnitud.