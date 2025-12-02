Un violento e insólito episodio ocurrió en la ruta internacional CH-255, que conecta Río Gallegos con Chile, cuando un hombre chileno, desnudo y en estado avanzado de ebriedad, atacó a varios vehículos y dañó el parabrisas de un auto argentino. El hecho ocurrió el jueves pasado, aunque se viralizó en las últimas horas a través de videos registrados por testigos.

Según relataron quienes se encontraban en el lugar, el hombre caminaba desnudo por el centro de la vía, obligando a los conductores a frenar de manera brusca para evitar atropellarlo. En uno de los videos difundidos se observa cómo el individuo se sube al capot de un auto en movimiento y golpea el parabrisas con violencia, hasta romperlo.

Carabineros de la Tenencia de Monte Aymond intervinieron rápidamente y procedieron a la detención del agresor, un hombre de alrededor de 50 años, quien se encontraba completamente fuera de control debido a su estado etílico. Las autoridades informaron que fue imputado por daños a la propiedad y trasladado a Punta Arenas para constatar lesiones y continuar con los procedimientos judiciales.

Desde la Policía chilena señalaron que “el comportamiento temerario del sujeto obligó a varios conductores a detenerse repentinamente para evitar un accidente”, lo que generó preocupación entre quienes transitaban por la zona, una de las más concurridas del corredor internacional.

El detenido permanece bajo custodia policial y deberá presentarse ante la Justicia chilena en las próximas horas para avanzar con la causa.