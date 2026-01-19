Murió Rose Marie Fonck, madre de Cecilia Bolocco, tras luchar contra el cáncer

Se confirmó el fallecimiento de Rose Marie Fonck, madre de las reconocidas figuras chilenas Cecilia y Diana Bolocco. La mujer perdió la vida luego de transitar una prolongada batalla contra un cáncer que padecía desde hace varios años. Debido a su avanzada edad, el estado de salud de Rose Marie se había vuelto mucho más complejo en el último tiempo.

La noticia fue comunicada inicialmente por la periodista Diana Bolocco, quien a través de sus redes sociales expresó: "Vuela alto mamita adorada". Por su parte, Cecilia Bolocco también compartió un posteo conmovedor para despedirla con profundo agradecimiento y tristeza, manifestando: "Tu ejemplo y amor vivirá por siempre".

La lucha de Rose Marie contra la enfermedad no fue un hecho aislado, ya que la enfrentó en tres ocasiones. Sobre estos antecedentes, Cecilia Bolocco había declarado previamente: "Mi madre tuvo cáncer de mama a los 72 años, al igual que su única hermana y su hija mayor, que es mi prima, que también murió por eso”. Tras el anuncio de su deceso, la familia ha recibido cientos de mensajes de apoyo y fuerzas en este difícil momento.