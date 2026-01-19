Rockstar dejará que un fan con cáncer terminal juegue a GTA VI antes de su lanzamiento

La comunidad de jugadores ha sido testigo de un acto de empatía por parte de Rockstar Games ante la difícil situación de un seguidor de GTA 6. Anthony Armstrong, quien se desempeña como desarrollador en Ubisoft Toronto, inició una campaña en LinkedIn el pasado diciembre para solicitar un acceso anticipado al sandbox para un familiar con cáncer terminal.

El pedido se originó tras un diagnóstico médico devastador que le otorgaba al paciente entre seis y doce meses de vida. Armstrong compartió el siguiente mensaje: "A todos mis contactos en Rockstar Games y Rockstar Toronto, o a cualquier otra persona que pueda ayudar. Un miembro de mi familia que ha estado luchando contra el cáncer durante años acaba de recibir la peor noticia posible: le han dado de 6 a 12 meses de vida".

La preocupación de la familia radica en que el lanzamiento del juego, previsto para el 19 de noviembre de 2026, podría superar la esperanza de vida del afectado. Al respecto, Armstrong declaró: "La razón por la que me pongo en contacto es que es un gran fan de GTA y, con esta última actualización, es posible que no esté presente el tiempo suficiente para ver el lanzamiento de GTA 6; en el mejor de los casos, nos dejará el mismo mes en que salga".

Además, sugirió una solución debido a la proximidad geográfica: "Actualmente vive a tiro de piedra del estudio de Oakville, por lo que tengo la esperanza de que alguno de ustedes pueda organizar una prueba de juego exclusiva, para que tenga la oportunidad de experimentar el juego antes de fallecer. Entiendo perfectamente la necesidad de confidencialidad en este punto del desarrollo, por lo que, como mínimo, probablemente sea necesario un acuerdo de confidencialidad".

Tras la viralización de la historia, el desarrollador confirmó que hubo una respuesta positiva desde las altas esferas de la compañía. Según las actualizaciones rescatadas por Insider Gaming, Armstrong afirmó primero que "el CEO de Take-Two se puso en contacto con nosotros". Finalmente, concluyó con un mensaje de esperanza: "hablamos con ellos hoy y nos han dado grandes noticias. Es todo lo que puedo decir, pero gracias a todos desde el fondo de mi corazón". Esta situación recuerda al caso de 2018, donde un fan en estado terminal pudo jugar Red Dead Redemption 2 antes de su estreno oficial.