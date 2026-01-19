La final de la Copa Africana de Naciones 2026 entre Marruecos y Senegal dejó una de las escenas más discutidas del torneo: el penal fallado por Brahim Díaz en los últimos minutos del tiempo reglamentario. La ejecución, al estilo Panenka y centrada, generó teorías virales que planteaban la posibilidad de que el remate hubiese sido erróneo a propósito.

Publicidad

Édouard Mendy, arquero clave de Senegal, se refirió a las versiones que hablaban de un supuesto acuerdo entre los futbolistas. “No, claro que no. Hay que ser serios. ¿De verdad creen que, a un minuto del final y con un país esperando este título desde hace 50 años, podríamos ponernos de acuerdo?”, expresó a beIN Sports. Y agregó: “Él quiso marcar y yo tengo el mérito de haberlo parado, nada más”.

El penal llamó la atención por su ejecución suave y centrada, que permitió a Mendy atraparlo con facilidad. El arquero explicó su estrategia: “Intenté mantenerme el mayor tiempo posible sobre mis apoyos. Nos sonrió la suerte y logramos mantener al equipo en partido”.

Publicidad

La jugada se dio en un contexto de máxima tensión: minutos antes, Senegal había protestado un gol anulado y la sanción del penal a favor de Marruecos provocó amagues de abandonar el campo. En ese clima cargado, el fallo de Brahim encendió aún más la polémica.

Mendy también detalló el diálogo interno del plantel tras el momento decisivo: “Lo que hablamos en el vestuario queda entre nosotros. Queríamos mantener la dignidad y el orgullo, y eso fue recompensado”. Destacó además el rol de referentes como Sadio Mané, con quien intercambia palabras antes de cada penal.

Publicidad

El error de Brahim Díaz modificó el desarrollo de la final: Marruecos perdió la oportunidad de definir el título en los 90 minutos, y Senegal capitalizó el envión anímico en el alargue para lograr una consagración histórica.

Aunque Mendy negó cualquier pacto, la forma del remate y el contexto del partido mantienen viva la controversia. Un penal, una atajada y una teoría que, pese a las explicaciones, seguirá dando que hablar en el recuerdo de esta Copa Africana de Naciones.