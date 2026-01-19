Predicciones del zodiaco: horóscopo del 19 al 25 de enero

Jimena La Torre presentó a través de un video en su canal de YouTube el análisis de la energía disponible para el período que abarca del lunes 19 al sábado 25 de enero de 2026. En esta etapa, los movimientos del Sol y la Luna influyen en cada signo del Zodíaco, revelando desafíos y oportunidades específicas.

Aries experimenta una baja de impulsividad gracias al Sol en Acuario, lo que permite tomar decisiones con mayor claridad bajo la carta del As de Copas: “Conservá la fe y la esperanza”. Para Tauro, se presenta un avance firme que motiva a explorar nuevos rumbos con el Cuatro de Copas: “La creatividad está dentro tuyo”. Géminis potencia su lucidez e ideas, apoyándose en el As de Oros: “Resolución rápida de pendientes”.

En el caso de Cáncer, la semana favorece el orden laboral y el cuidado de la energía personal con El Ermitaño: “Tiempo de ir con calma”. Leo encuentra tranquilidad al delegar responsabilidades y confiar en los demás, acompañado por el Dos de Oros: “Buen tiempo para viajes en pareja”. Virgo, influenciado por la luna nueva, toma decisiones postergadas ligadas al compromiso con el Diez de Bastos: “Buena voluntad en tus proyectos”.

Libra verá potenciados sus talentos mediante el trabajo en equipo y la cooperación, con La Estrella: “Cuidado con decisiones apresuradas”. Escorpio fortalece su comunicación emocional y manejo del silencio con el Siete de Oros: “Cuidá la salud y la mente”. Sagitario prioriza la generosidad hacia su entorno, recibiendo un impacto positivo bajo el Tres de Copas: “Lo que viene será trascendente”.

Capricornio utiliza la energía de la luna nueva para concretar proyectos basados en su experiencia previa con el Tres de Oros: “Avances sólidos, acuerdos y crecimiento compartido”. Acuario asume el liderazgo y la toma de decisiones importantes al tener el Sol en su signo, guiado por El Emperador: “Autoridad y capacidad bien dirigidas”. Piscis cierra ciclos mediante una revisión honesta del pasado con El Loco: “Buen momento para reordenar tu vida”.