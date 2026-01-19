El presidente Javier Milei participará esta semana del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza (19-23 de enero), donde buscará consolidar la imagen de Argentina como un “caso de éxito” frente a la élite financiera y política internacional, destacando las reformas estructurales y su visión de apertura económica.

Fuentes oficiales aseguran que el mandatario aprovechará su discurso y la agenda del evento para reforzar su sintonía ideológica con Donald Trump, quien también asiste al foro con una de las delegaciones más importantes de Estados Unidos. Ambos están programados para intervenir el mismo día, lo que alimenta las expectativas de un posible encuentro bilateral o instancias de coordinación política.

Milei expondrá ante representantes de gobiernos, empresas e inversores internacionales, insistiendo en políticas de libre mercado, apertura comercial y críticas a la llamada agenda “woke”, en un contexto global de debates geopolíticos y tensiones económicas. Además de su discurso, el presidente mantendrá reuniones con altos ejecutivos y representantes globales para atraer inversiones y fortalecer vínculos estratégicos.

Su paso por Davos se da tras la reciente firma del acuerdo comercial entre Mercosur y la Unión Europea, posicionando a Argentina en la escena internacional, al tiempo que amplía su red de contactos y afianza la relación con Estados Unidos en un momento de cambios geopolíticos globales.