Marcelo Tinelli, una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina, confirmó su retorno al trabajo para 2026 tras varios meses de ausencia motivados por un escándalo familiar que implicó amenazas recibidas por su hija y desencadenó tensiones en el entorno íntimo del conductor.

Tinelli explicó en sus redes sociales que, después de levantar su programa de streaming “Estamos de Paso” para enfocarse en cuestiones personales y familiares, logró recomponer vínculos con sus hijos y decidió retomar con fuerza sus actividades profesionales este año. En una historia de Instagram, expresó: “Volvemos con más fuerza y ganas que nunca. Gracias a todos por bancar en este tiempo. Prometo dar lo mejor de mí…”.

El conductor adelantó que ya se está preparando para trabajar en proyectos tanto para televisión como para plataformas de streaming, aunque aún no confirmó oficialmente en qué canal o formato se desarrollarán. Entre las opciones en danza aparece la posibilidad de regresar a la pantalla tradicional o retomar contenidos en plataformas como Carnaval Stream, donde ya había tenido un ciclo previo.

La noticia marca un nuevo comienzo profesional para Tinelli tras varios meses de silencio mediático y un foco importante puesto en la familia, y fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, que aguardan más detalles sobre sus futuros proyectos para 2026.