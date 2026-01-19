La Secretaría de Energía de la Nación ha definido los criterios para la asignación de subsidios al consumo de electricidad, incluyendo a la provincia de San Juan dentro de la categoría “Zona Cálida”. Esta clasificación establece un Consumo Base Subsidiado de 370 kWh mensuales durante los meses de diciembre, enero y febrero, según lo dispuesto en la Resolución N.º 13/26.

La decisión, fechada el 16 de enero de 2026, responde parcialmente a una solicitud del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.). Con esta medida, San Juan obtiene un límite superior de consumo subsidiado al asignado a las zonas templadas del país, que es de 300 kWh mensuales.

El criterio técnico adoptado por la Secretaría de Energía se basa en parámetros definidos por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), específicamente en la Norma 11603:2012. Esta norma establece definiciones y umbrales térmicos para la clasificación climática de las regiones.

La aplicación de esta norma ha generado controversia, ya que diversos sectores, incluido el E.P.R.E., argumentan que no refleja el impacto del cambio climático reciente. Según informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los patrones climáticos han experimentado cambios significativos en los últimos años, con incrementos sostenidos de temperaturas en varias regiones, lo que no estaría siendo considerado por la normativa IRAM de 2012.

Reclamo formal del E.P.R.E.

Ante esta situación, el E.P.R.E. ha presentado un reclamo formal mediante la Nota Nº 00983/26, impugnando la Resolución 13/26. A través de un Reclamo Impropio, interpuesto en los términos del Artículo 24º inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, el organismo provincial solicita:

La revisión de la medida adoptada por la Secretaría de Energía. La equiparación de San Juan a la categoría “Zona Muy Cálida”. Un Consumo Base Subsidiado de 550 kWh mensuales para los meses de verano, nivel correspondiente a dicha categoría.

El directorio del E.P.R.E. ratificó, a través de un comunicado, su compromiso con un servicio eléctrico accesible, equitativo y federal, y su intención de proteger a los usuarios de San Juan de “inequidades frente a las asimetrías geográficas”.