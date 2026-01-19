En el último amistoso de pretemporada, Boca Juniors derrotó 2-1 a Olimpia de Paraguay en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, en un encuentro donde el Decano paraguayo llegó a ponerse en ventaja y complicó al conjunto argentino antes de terminar cediendo el resultado.

Tras el partido, el director técnico argentino de Olimpia, Pablo “Vitamina” Sánchez, ofreció su balance en conferencia de prensa y valoró la experiencia de enfrentar a un rival de alta jerarquía como Boca, aun en un amistoso. “Uno quiere jugar este tipo de partidos, te ponen en aprietos permanentemente… podemos empezar a entender para lo que estamos”, afirmó Sánchez, subrayando que su equipo mostró entrega, voluntad y capacidad de reacción a lo largo del cotejo.

Además, el entrenador destacó que, pese a realizar varios cambios en el equipo, la estructura y el funcionamiento del plantel no se resintieron, lo que consideró un punto positivo para la preparación de Olimpia de cara a desafíos más exigentes.

El duelo, que cerró la preparación veraniega para ambos clubes, dejó como saldo no solo el resultado, sino también la sensación de que enfrentar rivales de mayor calibre, incluso en amistosos, sirve para medir el nivel de ese plantel y ajustar detalles de cara al inicio de las competencias oficiales.