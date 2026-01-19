El sanjuanino Alan Cantero volvió a brillar y fue la gran figura en el triunfo de Alianza Lima por 3-2 sobre Colo-Colo en la Serie Río de la Plata, marcando uno de los goles más destacados del certamen. El delantero argentino se lució con un remate letal al minuto 82 que dejó sin chances al arquero Fernando de Paul y selló la victoria del equipo peruano.

El tanto llegó tras un saque del medio de Alianza Lima, luego del empate parcial del ‘Cacique’. Tras un par de balones sin destino, Luis Ramos recibió solo y abrió para Cantero, quien ganó la pelota frente a un rival y definió con un potente remate desde la derecha, antes de ingresar al área. La fuerza y colocación del disparo hicieron imposible la reacción de De Paul, convirtiéndose en un verdadero golazo que desató la euforia de los hinchas íntimos.

Cantero había ingresado en el segundo tiempo en lugar de Gaspar Gentile, justo cuando también entraron Federico Girotti y Luis Ramos. Poco antes, Ramos había convertido el segundo tanto de Alianza Lima, y el empate de Colo-Colo mediante Correa había puesto emoción al partido. La anotación de Cantero resultó decisiva para que el equipo peruano se quedara con el triunfo en el último encuentro de la Serie Río de la Plata.

El delantero, que llegó a Alianza Lima tras un acuerdo que implicó la compra del 80% de su pase por 600 mil dólares, venía de marcar un tanto importante ante Independiente. Con esta actuación, Cantero corona una pretemporada destacada y reafirma su condición de referente ofensivo del equipo. Su gol frente a Colo-Colo no solo le dio la victoria a Alianza Lima, sino que también reafirma su momento ascendente en el fútbol internacional.

El triunfo ante Colo-Colo y el golazo de Cantero dejan en claro que el sanjuanino está dejando huella en el equipo peruano y continúa sumando protagonismo en la Serie Río de la Plata, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes del certamen.