El Poder Ejecutivo convocó al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias para el 2 al 27 de febrero de 2026, con una agenda legislativa acotada que incluye como uno de los principales temas el tratamiento del proyecto de Ley de Modernización Laboral impulsado por el Gobierno.

La convocatoria, formalizada mediante el Decreto 24/2026 publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, establece un temario específico que también contempla el debate sobre cambios a la Ley de Glaciares, la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre Mercosur y la Unión Europea y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario.

Publicidad

Durante estas 25 jornadas fuera del período ordinario, el Congreso solo podrá tratar los asuntos incluidos expresamente en la convocatoria, y cualquier otro tema requerirá una nueva citación o el consentimiento expreso del Presidente. Esto convierte a febrero en un mes clave para la estrategia legislativa del Ejecutivo, que busca avanzar con reformas estructurales antes del comienzo de las sesiones ordinarias el 1° de marzo.

El tratamiento de la reforma laboral aparece como uno de los ejes políticos más relevantes de este período, en un contexto de negociaciones entre el oficialismo y diversos bloques parlamentarios para asegurar el respaldo necesario, particularmente en el Senado.