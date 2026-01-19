Las alarmas se encendieron en Boca Juniors este domingo durante el amistoso de pretemporada frente a Olimpia, jugado en San Nicolás, cuando el delantero Miguel Merentiel solicitó el cambio apenas a los 15 minutos del primer tiempo tras sentir una molestia en el gemelo derecho. El uruguayo miró hacia el banco de suplentes y fue reemplazado por Lucas Janson, mientras el cuerpo técnico analizaba la situación física del atacante.

El partido, que el Xeneize terminó ganando 2-1 con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, sirvió como parte de la última etapa de preparación antes del inicio del Torneo Apertura, programado para el 25 de enero en La Bombonera frente a Deportivo Riestra.

Publicidad

La salida prematura de Merentiel generó preocupación en el cuerpo técnico dirigido por Claudio Úbeda, que ya enfrenta un contexto con varias dudas en el sector ofensivo. Los médicos del club informaron que, por el momento, se trata de una posible sobrecarga muscular, aunque se evaluará con estudios adicionales para descartar una lesión mayor que pudiera comprometer su presencia en el arranque del torneo.

Boca espera por la evolución del delantero en los próximos días, ya que su disponibilidad para el debut oficial aún no está asegurada, y su estado físico será clave para las primeras fechas del campeonato.