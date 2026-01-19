Martín Demichelis: escándalo con su nueva novia y un tercero engañado

Martín Demichelis inició hace pocos meses un romance con Micaela y celebraron juntos el Año Nuevo en Punta del Este. El vínculo se vio envuelto en rumores luego de que se difundiera un registro de ambos discutiendo dentro de un vehículo en la ciudad uruguaya.

En el programa Infama afirmaron que la joven no estaba soltera al comenzar la relación con el entrenador. Al respecto, el panelista Oliver Quiroz informó que "la ex pareja de Micaela estaría furioso porque se enteró por esas imágenes que ellos están teniendo una relación".

El periodista detalló que "ella le dijo que se iba a Punta del Este, no que terminaban la relación. Se pisan las fechas". El ex novio, un empresario que evita los medios, se limitó a declarar: "No me gusta meterme en polémica ni en chusmeríos".

Simultáneamente, trascendió que Evangelina Anderson expresó su desacuerdo con que sus hijos conocieran a la nueva novia debido a la reciente formación del vínculo, pretendiendo que el tema se hablara antes de que sucediera.

Majo Martino, allegada a la modelo, relató que "los nenes estaban en shock" tras el encuentro. La situación se reflejó en un audio de la pequeña Emma, quien manifestó: "Mamá, no sé quién es esta chica que se le sienta a upa a papá. Papá no está conmigo".