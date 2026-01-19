Se intensifican los rumores de mercado alrededor de Valentín “Colo” Barco, el talentoso mediocampista argentino que se consolidó como una de las figuras del Racing de Estrasburgo en la Ligue 1 de Francia. Según medios europeos, el Bayern Múnich observa de cerca al futbolista y **evalúa realizar una oferta cercana a los 40 millones de euros por su transferencia antes del Mundial de 2026.

Barco, exfutbolista de Boca Juniors, llegó a Estrasburgo en enero de 2025 tras un paso irregular por el Brighton de Inglaterra. El club francés pagó alrededor de 10 millones de euros por su ficha y lo vinculó hasta 2029, periodo en el cual se ha destacado por su despliegue y asistencia, siendo el argentino con más asistencias entre las cinco grandes ligas europeas en la temporada actual.

Publicidad

Aunque aún no existe una oferta formal, el interés del gigante alemán ya está instalado y podría transformarse en una de las novelas del próximo mercado de pases, especialmente si el futbolista sigue mostrando su nivel y se acerca la definición de plantillas rumbo al Mundial.

Su rendimiento en Francia también lo mantiene en consideración para la Selección Argentina, donde Barco sueña con estar entre los convocados para el torneo en Norteamérica, México y Canadá