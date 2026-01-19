Un domingo de esparcimiento familiar terminó en tragedia en las inmediaciones del cerro Pie de Palo, en el departamento San Martín. Un niño de 7 años sufrió una grave caída mientras disfrutaba del paraje San Ceferino Namuncurá.

Según fuentes policiales, el accidente ocurrió mientras el menor paseaba junto a su familia y, por razones que aún se intentan establecer, cayó varios metros por la pendiente, impactando violentamente con la cabeza.

A raíz del golpe, el niño sufrió un hundimiento de cráneo, una lesión de extrema gravedad que motivó su traslado inmediato al Hospital Dr. Guillermo Rawson. El pequeño permanece internado bajo estricta observación médica. Los profesionales continúan evaluando su estado y administrando los cuidados correspondientes.

Autoridades policiales y de seguridad recomiendan extremar las precauciones al visitar zonas de pendiente pronunciada o parajes naturales, especialmente cuando se acompaña a menores, para prevenir accidentes de este tipo.