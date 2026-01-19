Bastián Jerez, el niño de 8 años que resultó gravemente herido en un choque entre un UTV y una camioneta en La Frontera, Pinamar, presenta señales alentadoras en su evolución médica, aunque su estado sigue siendo grave y con pronóstico reservado, según el último parte médico oficial.

El Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata informó que el menor permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, a pesar de continuar en coma farmacológico inducido y con asistencia respiratoria mecánica, sin requerimiento de drogas vasoactivas. En las últimas 24 horas se observó que responde parcialmente a estímulos y se retiró el sensor de presión intracraneal, datos que el equipo médico considera positivos para evaluar su evolución.

El reporte médico también indicó que los sedantes más profundos fueron suspendidos en parte para permitir iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de los mismos, con el objetivo de evaluar la capacidad del niño para respirar con menor soporte, siempre bajo estricto control clínico. Este ajuste, aunque paulatino, es interpretado como una mejoría inicial en la respuesta neurológica y respiratoria de Bastián.

Bastián fue trasladado en helicóptero sanitario desde Pinamar hasta Mar del Plata debido a la gravedad de sus lesiones, que incluyen múltiples traumatismos, fracturas de cráneo y una lesión hepática, y fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas desde el accidente. El equipo médico continúa monitoreando su evolución en terapia intensiva, aguardando que estos pasos progresivos se traduzcan en mejoras más claras en su estado general.