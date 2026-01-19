El goleador de Unión de Villa Krause, Luciano Riveros, dialogó con Radio Sarmiento y repasó su gran presente futbolístico, destacando su rendimiento individual y el aporte al equipo a lo largo de la temporada 2025. “Creo que este año fue muy bueno para mí en lo personal, en lo grupal también. Cuando tuve que ayudar al equipo, lo hice y lo hice mucho”, afirmó Riveros, quien se consolidó como uno de los delanteros más letales del fútbol del interior.

Tras su destacada actuación en el partido ante Fadep, donde volvió a marcar dos goles, Riveros reconoció que su desempeño despertó interés de varios equipos: “Gracias a Dios, después del partido de Fader, muchos equipos se interesaron en mí. Estamos analizando todo con tranquilidad, pero es algo que me alegra muchísimo”, comentó.

Riveros también repasó sus comienzos y la trayectoria que lo llevó a ser una referencia en Unión de Villa Krause: “Al principio fueron siete fechas sin goles, pero después, en la cancha de Aberastain, marqué dos y a partir de ahí fue imparable. Hice goles de todas las formas posibles a lo largo del año. Me siento feliz porque el esfuerzo rinde frutos y se nota en el campo”.

El atacante habló sobre la expectativa de dar el salto a categorías superiores y la relación con otros clubes: “Todavía no tengo novedades concretas de San Martín, pero estamos viendo todo con calma. Lo importante es seguir trabajando, demostrar mi rendimiento y mantenerme concentrado en lo que se viene”, aseguró.

En cuanto al próximo desafío de Unión de Villa Krause, Riveros reconoció la dificultad del partido que se aproxima en Mendoza: “Será un partido muy duro, complicado, pero vamos a intentar mantener la diferencia que tenemos y seguir trabajando como siempre. La motivación es alta y estamos preparados para darlo todo”.

Finalmente, Riveros mostró su agradecimiento hacia los seguidores y los medios que lo acompañan: “Estoy feliz, agradecido por todo el apoyo que recibo y por la posibilidad de mostrar mi juego. Vamos a seguir en este camino, cuidándonos y demostrando lo que podemos cada domingo con goles y esfuerzo”, cerró el delantero.