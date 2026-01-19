El grave **accidente ferroviario ocurrido el domingo por la noche en Adamuz, provincia de Córdoba (España), en el que al menos 39 personas murieron y más de 150 resultaron heridas, llevó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cancelar su viaje al Foro Económico Mundial de Davos y suspender toda su agenda internacional para concentrarse en la atención de la crisis.

El siniestro involucra dos trenes de alta velocidad que colisionaron tras el descarrilamiento de uno de ellos, en uno de los accidentes ferroviarios más graves del país en años. El impacto dejó un número significativo de muertos y un centenar de heridos, algunos en estado crítico, y las tareas de rescate y atención médica continúan en la zona.

Frente a la magnitud de la tragedia, Sánchez canceló su asistencia a Davos, donde estaba previsto que participara de reuniones clave y encuentros bilaterales con líderes mundiales, y suspendió reuniones previstas con dirigentes políticos nacionales para dirigirse este lunes a la zona del accidente y evaluar la situación sobre el terreno con autoridades y servicios de emergencia.

La decisión de modificar la agenda internacional del presidente subraya la gravedad del accidente y la prioridad que el Gobierno español otorgó a la gestión de la emergencia, la asistencia a las víctimas y el apoyo a las familias afectadas. Sánchez se sumará a las labores institucionales y de coordinación con los servicios de protección civil, mientras continúa el trabajo de identificación de víctimas e investigación de las causas del choque.