La NFL anunció oficialmente que Green Day, la icónica banda de punk rock de la Bay Area, será la encargada de abrir la ceremonia del Super Bowl 60 (LX) el próximo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. La presentación forma parte de la celebración del 60° aniversario del Super Bowl y antecederá al partido principal del campeonato de la liga de fútbol americano más importante de Estados Unidos.

La actuación se llevará a cabo durante la ceremonia de apertura, que se transmitirá en vivo poco antes del inicio del juego, y servirá como tributo a las generaciones de Jugadores Más Valiosos (MVP) de la historia de la NFL, con temas representativos de la banda. La presentación será parte de una secuencia de espectáculos previos al partido, que incluirá además interpretaciones del himno nacional y otras piezas musicales a cargo de artistas invitados.

Billie Joe Armstrong, vocalista y guitarrista de la banda, expresó su entusiasmo por participar del evento en su ciudad natal: “Estamos muy emocionados de inaugurar el Super Bowl 60 en nuestra casa. Estamos honrados de celebrar a los Jugadores Más Valiosos que han dado forma a este deporte y cantar para los aficionados de todo el mundo”, afirmó en redes sociales.

El espectáculo del Super Bowl LX contará también con otros números musicales antes del partido, y el puertorriqueño Bad Bunny fue anunciado previamente como el artista principal del show de medio tiempo, generando alta expectativa global entre seguidores del deporte y de la música.