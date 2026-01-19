La Anmat dictó una prohibición total de venta en todo el territorio argentino del acondicionador “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de la marca Curl Girl, tras detectar irregularidades en el registro, rotulado y fórmula del producto que lo hacían ilegítimo y potencialmente riesgoso para la salud de quienes lo usen.

El organismo sanitario informó que el producto no contaba con los datos esenciales de identificación en el envase, como número de lote y fecha de vencimiento, ni pudo acreditarse su origen o legitimidad, elementos exigidos por la normativa vigente para cosméticos y productos de cuidado personal. Estas faltas violan las normas de seguridad y control sanitario que ANMAT exige para artículos que se comercializan en el país.

Publicidad

La medida comprende la prohibición de uso, distribución, publicidad y comercialización de todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento del acondicionador, tanto en locales físicos como en plataformas de venta online. Su objetivo es reducir el riesgo de exposición de consumidores a preparaciónes que no reúnen condiciones de seguridad demostradas.

Este tipo de intervenciones se inscribe en un marco más amplio de acciones de control sanitario de la Anmat para evitar la circulación de productos cosméticos ilegítimos o sin registro sanitario obligatorio, que podrían incluir ingredientes no declarados o no evaluados por el organismo.