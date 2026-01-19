La gastronomía veraniega cuenta con una nueva alternativa de la mano de la experta @larusacocina, quien presentó una versión de scones de jamón y queso diseñada para ser el acompañamiento ideal de picadas o meriendas. Esta preparación se destaca por su rapidez y por utilizar elementos básicos que suelen estar presentes en cualquier hogar.

Para elaborarlos se requieren 220 g de harina, una cucharadita de sal, una de polvo de horneado y 40 g de manteca. A esto se suman 130 g de queso Pategrás u Holanda, 110 g de jamón picado y un huevo para la masa, además de leche en cantidad necesaria para lograr un bollo tierno.

El procedimiento comienza formando un arenado con los ingredientes secos y la manteca fría en cubitos. Luego, se incorpora el queso rallado grueso y el jamón, integrando todo con el huevo y la leche.

Una vez obtenida la masa, se estira hasta alcanzar 1 cm de espesor y se procede al corte, obteniendo entre 12 y 15 unidades de 4 cm de diámetro. Antes de ingresar al horno precalentado a 190°C por 15 minutos, las piezas se deben pincelar con huevo o leche y, opcionalmente, espolvorear con más queso y hierbas.