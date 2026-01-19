El experimentado volante sanjuanino Matías Garrido regresó al fútbol para participar de la Copa de Campeones con San Lorenzo de Rodeo, tras un breve retiro dedicado a la dirección técnica en Peñarol. En diálogo con DIARIO HUARPE, Garrido explicó cómo se dio esta vuelta a las canchas y cómo combina su rol como entrenador con su espíritu de jugador.

“Se dio la posibilidad porque lo charlamos con Santos, el técnico, y me entusiasmó la idea. También lo conversamos con el club y se dio que pueda volver a jugar la Copa. Mi objetivo principal sigue siendo Peñarol, continuar con la dirección técnica, pero uno siempre tiene ese alma de jugador y esas ganas de seguir compitiendo”, expresó Garrido.

El Gambetita fue autor de dos goles para San Lorenzo en la victoria 3-2 ante Los Berros en la primera fecha.

El mediocampista destacó su debut con San Lorenzo: “Fue un lindo comienzo, jugamos de local, pude convertir y el grupo está formando algo muy lindo. Es una experiencia nueva para mí jugar la Copa de Campeones, que nunca la había disputado, así que estamos disfrutando del fútbol desde adentro de la cancha los fines de semana”.

Garrido había dejado el fútbol y se dedicó a pleno a la dirección técnica de Peñarol. Sin embargo, disputó campeonatos senior amateur.

Garrido también explicó cómo se organiza para cumplir con ambos roles: “Durante la semana estamos enfocados en el armado de Peñarol y en lo que va a ser el torneo local, así que mientras se pueda, vamos a ir llevando los dos frentes con la seriedad que merece cada uno”.

Con esta vuelta, Garrido no solo aporta su experiencia en el mediocampo, sino que también refuerza su conexión con el fútbol sanjuanino, combinando la labor de entrenador con la pasión de jugador, uniendo la estrategia desde afuera y la ejecución dentro del campo.