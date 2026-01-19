Con el inicio de este año, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó el procedimiento para que los argentinos soliciten la devolución del 30 % de percepciones aplicadas durante 2025 sobre compras en moneda extranjera o pagos de servicios internacionales, como suscripciones digitales o pasajes. El trámite se realiza online desde el portal de ARCA y requiere Clave Fiscal y CUIT.

La devolución no se efectúa de forma automática: cada contribuyente debe iniciar la gestión seleccionando los períodos mensuales en los que se practicaron las percepciones y dejando constancia de la solicitud. ARCA procesa cada pedido, realiza las verificaciones correspondientes y, una vez aprobado, acredita el reintegro en la cuenta bancaria informada. El proceso puede demorar varios meses.

Las operaciones alcanzadas por el régimen incluyen:

Compras con tarjeta en el exterior.

Pagos por servicios contratados fuera del país (plataformas como Netflix, Spotify, Airbnb, etc.).

Pagos de pasajes internacionales y otros servicios relacionados con viajes.

Compra de bienes en moneda extranjera o divisas.

El beneficio está especialmente dirigido a personas que no están alcanzadas por los impuestos a las Ganancias ni a los Bienes Personales, o que pagaron percepciones superiores a lo que les correspondía. También pueden tramitarlo quienes sí tributan esos impuestos, siempre que el saldo a favor no se haya consumido contra las obligaciones fiscales.

Para iniciar el trámite, además de CUIT y Clave Fiscal, es obligatorio tener Domicilio Fiscal Electrónico activo y una cuenta bancaria(CBU) válida donde se podrá depositar la devolución una vez aprobada por ARCA.