El Día del Amigo es una fecha tradicionalmente asociada a la alegría y el reencuentro,pero en esta oportunidad, desde la asociación Familias del Dolor lanzaron una campaña que apela directamente a la conciencia y la responsabilidad en la conducción. Con un enfoque íntimo y emocional, el mensaje busca transformar el recuerdo de quienes ya no están en un llamado urgente a la reflexión.

El video, difundido en redes sociales, reúne testimonios de jóvenes que perdieron a sus amigas y amigos en siniestros viales. Son relatos sencillos, dolorosos y genuinos, que invitan a mirar más allá de la fiesta y pensar en las consecuencias de un mal paso.

Entre las voces que se hicieron escuchar está la de Macarena, quien fue la mejor amiga de Carla Katherina Salsavilla, una joven que murió atropellada en Rawson mientras circulaba en moto. “Fue un dolor inmenso perder a mi amiga por un accidente automovilístico. Por favor, manejen con conciencia para que todos puedan pasar un Día del Amigo tranquilos y felices”, expresó conmovida.

El video también recupera un mensaje publicado el año pasado, donde otra joven amiga de Francisco Márquez, también víctima fatal en un siniestro vial, deja una advertencia directa: “Espero que este sábado que salgas lo hagas con prudencia, que no hagas picas ilegales, que conduzcas a la velocidad permitida y no lo hagas en estado de ebriedad. No nos quites el placer de tener a un amigo y a un familiar”.

Lejos de ser una campaña más, este mensaje se transforma en una herramienta de prevención con raíces reales, con la fuerza que solo puede tener quien habla desde el dolor más profundo.