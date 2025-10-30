Diego Santilli recordó cuando su hijo estuvo en terapia intensiva

Nicanor Santilli Pazos es una figura conocida en el periodismo deportivo por su trabajo como piloto del TC Pistas Moura, categoría en la que debutó en 2022. Sin embargo, el joven pasó al centro de atención política y de farándula tras la victoria de su padre, Diego Santilli, en las elecciones de 2025.

El conflicto se desencadenó cuando la expareja de Santilli, Nancy Pazos, salió a criticar al político tanto en su rol profesional como en el de padre. En respuesta, Nicanor recogió el guante y defendió a su padre públicamente, aunque posteriormente Nancy Pazos aclaró que el mensaje no iba dirigido a ella y que su relación con Nicanor es "la mejor".

En medio de este conflicto escalonado, Diego Santilli "abrió su corazón para hablar de la compleja situación de salud que atravesó su hijo". El emotivo momento ocurrió durante su paso por el programa Mujeres Argentinas, cuando leyeron el mensaje que Nicanor le había dedicado a su padre.

El político remarcó que Nicanor "sufrió mucho conmigo". Santilli relató el duro episodio de salud: "Él estuvo 17 días en terapia intensiva". La preocupación familiar era extrema, ya que Santilli confesó que "los médicos no le daban la salida" y llegaron a decirle que "no salía". Esos días y noches fueron "muy duros" para la familia.

Santilli, quien valora profundamente a su familia, concluyó que Nicanor es "un esforzado" que pelea y lucha tanto en su vida como en su profesión. El político finalizó destacando que su deseo es que sus hijos "sean independientes y que construya su vida", mencionando que su hijo mayor también tiene una actividad profesional "muy buena" en el sector privado.