Zulma Lobato: necesita una cirugía millonaria y está por quedar en la calle

La exvedette y figura mediática Zulma Lobato se encuentra en un momento de vulnerabilidad económica y de salud que ha visibilizado la realidad que enfrentan muchos artistas luego de su paso por la fama. La actriz ha hablado sin filtros sobre la crisis que atraviesa, que data del 30 de octubre de 2025, y que la llevó a expresar una gran tristeza.

El panorama financiero es el más acuciante. En una entrevista con El Destape, Zulma reveló: "Estoy al borde del desalojo". El contexto es tan grave que su abogada le comunicó que es "muy posible que en un año me quede en la calle".

La crisis económica se vuelve insostenible debido a que el alquiler del lugar donde vive supera ampliamente sus ingresos. Zulma detalló la magnitud de su problema: "El dueño de donde estoy quiere cobrarme $400.000 y yo cobro $358.000". Además, a su ingreso fijo se suman $35.000 fijos de gastos en impuestos como la luz, el gas y el agua, los cuales vienen "todo carísimo". La actriz concluyó que con esos números "es imposible" subsistir sola.

Cabe recordar que, en medio de la crisis, Zulma Lobato marchó junto a los jubilados para exigirle al presidente Milei que suba la mínima. Actualmente, la artista intenta sostener su independencia y cuidar de sí misma, así como de su perrita caniche toy de 12 años, a la que quiere "como mi hija".

A los problemas económicos se suman graves desafíos de salud. Zulma Lobato relató que sufrió un violento ataque el año pasado. Un delincuente la agredió con gas pimienta en el ojo derecho después de robarle dinero. Como consecuencia directa de este ataque, perdió la visión de ese ojo.

Para recuperar la vista, la exvedette requiere una costosa cirugía. Ella ya realizó todos los trámites y estudios necesarios para la operación, cuyo costo asciende a 5 millones de pesos.

Ante la imposibilidad de afrontar este gasto, Zulma apeló a la solidaridad de la gente. La artista hizo un cálculo específico para obtener los fondos: "Si tan solo 1.000 personas me ayudan con $5.000 podría costear esa operación".